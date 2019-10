Oggi i primi 50 anni di Internet

Los Angeles, 29 ottobre 1969: un computer dell'Ucla lancia un messaggio verso un pc a Stanford, 500km più in là. Una parola di 5 lettere, 'login': ne partono due, poi il sistema va in crash. Ma nasce: ai tempi si chiamava Arpanet e serviva per connettere poli universitari. Nel tempo si creano e condividono protocolli di comunicazione e nell'89 nasce al CERN di Ginevra il World Wide Web, il serviziopiù impiegato to a livello globale.le persone "connesse" sono nel mondo 3,9mld.(Di martedì 29 ottobre 2019)