Odio online | Marattin | “Documento di identità per aprire profili social” Esperti | “Una

(Di martedì 29 ottobre 2019) “Chi si occupa disa che oggi chi insulta lo fa spesso con nome e cognome. In più ci sono tutti gli strumenti giuridici per intervenire in caso di reati, dalla diffamazione alla legge Mancino. E proporre alle piattaforme social di raccogliere tutti i documenti di chi si iscrive pone anche pericoli enormi in termini di cybersecurity“. Giovanni Ziccardi, blogger de ilfattoquotidiano.it e professore di Informatica giuridica alla Statale di Milano bolla come “una sparata inapplicabile” la proposta del deputato di Italia Viva Luigiche su Twitter ha annunciato di volere depositare una proposta contro gli haters. “Da oggi al lavoro per una legge che obblighi chiunque apra un profilo social a farlo utilizzando un documento d’. Poi prendi il nickname che vuoi (perché è giusto preservare quella scelta) ma il profilo lo apri solo ...

eziomauro : Antisemitismo: "Liliana Segre, ebrea, ti odio". La senatrice a vita riceve 200 messaggi online di insulti al giorno… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Antisemitismo: "Liliana Segre, ebrea, ti odio". La senatrice a vita riceve 200 messaggi online di i…