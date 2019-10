Odio online | il problema non è identificare gli utenti Chi insulta spesso ci mette la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) La proposta di un disegno di legge per obbligare i social network ai lorocon tanto di carta di identità o passaporto come rimedio agli episodi di hate speech denunciati, da ultimo, dalla senatrice Liliana Segre sta facendo, giustamente, discutere. Il punto di partenza della riflessione è che non esistono, probabilmente, panacee o soluzioni salvifiche per la soluzione delche è uno dei tanti problemi epocali del web come le fake news, le violazioni del diritto d’autore, il diritto all’oblio. Guai, quindi, a pensare di promuovere o bocciare questa o quella soluzione pensando di avere in tasca quella giusta. Val la pena, tuttavia, di provare a fare la diagnosi del male che si vuole curare. La malattia in questione potrebbe essere diagnosticata come un abuso di libertà, in particolare della libertà di parola e, quindi, della più preziosa delle libertà ...

