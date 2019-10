Lane rigenerate | sostenibilità | bellezza e morbidezza

Fonte : dilei

(Di martedì 29 ottobre 2019) Cosa si intende per lana rigenerata? E’ davvero buona e bella come la lana vergine? E perché sarebbe un’alternativa sostenibile? Vediamo se riesco a rispondere a queste domande con questo post. Lana rigenerata:Uno dei più grossi problemi creati dal sistema moda a livello di inquinamento è l’enorme quantità di rifiuti che produce, intendendo come rifiuti, a parte gli scarti industriali e di lavorazione, anche il numero esorbitante di capi che vengono gettati via. I tessili finiscono la maggior parte delle volte smaltiti come rifiuti secchi non riciclabili, quindi nell’inceneritore. E se qualcuno di questi filati invece fosse recuperabile? La lana è proprio uno di questi e proprio in Italia, a Prato, abbiamo aziende specializzate in questa tecniche di recupero dei filati. Per lana si intende non solo la lana in senso stretto, ma anche il cachemire ...