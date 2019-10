Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) LaUeapprofondita sull’acquisizione da parte didegli Chantiers de l’Atlantique (ex Stx). L’operazione è stata notificata il 25 settembre e mercoledì scade la prima fase, quella entro cui le parti avrebbero dovuto offrire spontaneamente rimedi ai timori che l’antitrust aveva espresso già a gennaio, quando accettò di valutare il caso. Secondo quanto apprende l’Ansa, nessun rimedio è stato offerto e quindi Bruxellesformale. L’intesa sull’acquisizione fu firmata il 2 febbraio 2018 dacon lo Statose per l’acquisizione del 50% del capitaleex Stx. Il controllo paritetico del colossocantieristica fu una vittoria di Macron che riuscì a evitare di perdere il 51%, come inizialmente previsto dall’accordo, dopo un lungo braccio di ferro con l’allora ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Fincantieri, la Commissione Ue aprirà un’indagine sull’acquisizione della ex Stx France per violazione delle regole an… - fattoquotidiano : Fincantieri, la Commissione Ue aprirà un’indagine sull’acquisizione della ex Stx France per violazione delle regole… - lavocedigenova : Piaggio e Fincantieri, Pd: 'sbloccate le commesse da Commissione Difesa in Senato' -