Carmen Di Pietro | furia per la falloplastica del figlio | scherzo delle Iene

Le Iene : lo scherzo a Carmen Di Pietro (video) : Carmen Di Pietro è stata la protagonista dell'ultimo scherzo de 'Le Iene' andato in onda, stasera, martedì 29 ottobre 2019. Il figlio Alessandro, neo diciottenne, le fa credere di essersi innamorato di una ragazza più grande, di nome Ginevra (che, in intimità, lo chiama 'pisellino'). Le confessa, in particolare, di non riuscirla a soddisfare a letto per le sue 'doti' al di sotto della media nazionale. Il ragazzo, alle prime armi con il sesso, ...

Striscia la Notizia - sfottò brutale a Carmen Di Pietro : "Operazione riuscita - ora si che ha..." : Sotto a chi tocca. Nello specifico, questa volta, tocca alla prosperosa Carmen Di Pietro. È lei infatti la protagonista di una delle rubriche più irriverenti e temute della tv, "Fatti e Rifatti" di Striscia la Notizia, trasmessa nell'edizione del tg satirico di Canale 5 di mercoledì 23 ottobre. Il f

Carmen Di Pietro passeggia con un pappagallo in testa : Carmen Di Pietro non è nuova a stupire il suo pubblico con trovate bizzarre e simpatici colpi di testa: stavolta, però, in testa ha deciso di mettersi un pappagallo. L'esuberante showgirl ha pubblicato su Instagram un paio di video in cui si mostra a passeggio per le strade di Ibiza. Non ci sarebbe nulla di strano se la moglie del compianto giornalista Sandro Paternostro non ospitasse un coloratissimo pappagallo sulla sua testa. Nonostante ...

Pomeriggio 5 - Carmen Di Pietro sbatte fuori di casa il figlio 18enne : L'ex protagonista del Grande Fratello Vip ha fatto sapere a Pomeriggio 5 che non intende avere in casa dei figli-bamboccioni. Questa settimana è ufficialmente ripartito il talk-show pomeridiano, Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso, che ha visto protagonista un'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nel corso di un nuovo appuntamento del noto format trasmesso su Canale 5 è apparsa in studio Carmen Di Pietro, la quale è tornata a parlare ...

Pomeriggio 5 - il dramma famigliare di Carmen Di Pietro : perché caccia il figlio di casa : Pomeriggio 5 ha affrontato il caso di Carmen Di Pietro. La donna ha deciso di mettere fuori casa il figlio 18enne Alessandro. Il motivo lo aveva spiegato in una lettera al settimanale Di Più, motivando questa scelta alquanto discutibile: "E' colpa delle mamme italiane se in Italia ci sono troppi bam

Pomeriggio Cinque - Carmen Di Pietro Caccia Il Figlio Fuori di Casa! : Carmen Di Pietro ha scelto la linea dura per il Figlio Alessandro: se non vuole diventare un bamboccione dovrà andare a vivere da solo. Ecco la testimonianza shock in diretta a Pomeriggio 5! Pomeriggio Cinque, Carmen Di Pietro è stata la grande protagonista della nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk show pomeridiano di Canale 5. La showgirl nel salotto di Barbara d’Urso è praticamente di casa e qui ha sempre raccontato le sue pene ...

Pomeriggio 5 : Carmen Di Pietro inciampa e rischia la caduta (VIDEO) : Carmen Di Pietro inciampa a Pomeriggio Cinque: interviene Barbara d’Urso Una delle ospiti nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 è stata Carmen Di Pietro. La showgirl è stata invitata da Barbara D’Urso per parlare della sua decisione presa sul figlio diciottenne: cacciare di casa Alessandro. La showgirl, nelle scorse settimane, aveva scritto una lettera al settimanale DiPiù, motivando questa decisione molto discutibile. Prima che si ...

Carmen Di Pietro caccia di casa il figlio Alessandro : "E' colpa delle mamme italiane se ci sono troppi bamboccioni" (video) : Le telecamere di 'Pomeriggio 5, in onda oggi, 17 settembre 2019, hanno seguito Carmen Di Pietro e la figlia Carmelina, impegnate a fare le valigie per mettere fuori casa, il neo 18 enne Alessandro. La showgirl, nelle scorse settimane, aveva scritto una lettera al settimanale 'Di Più', motivando questa scelta alquanto discutibile: E' colpa delle mamme italiane se in Italia ci sono troppi bamboccioni. A 18 anni dicono: "sono ancora piccolini, ...

Live non è la D’Urso Matteo Alessandroni non sono il fidanzato di Carmen Di Pietro : Il personal trainer Matteo Alessandroni è stato ospite a ‘Live Non è la D’Urso’. Già nelle scorse settimane, ha smentito di essere il fidanzato di Carmen Di Pietro, con cui aveva posato solo per un servizio fotografico sul mondo del fitness. Durante l’intervista con la D’Urso Alessandroni ha detto:”E’ la verità. sono stato ingannato da una donna. Diceva che aveva una storia con me. Hanno montato un caos. Non ho mai illuso ...

Matteo Alessandroni sono stato ingannato da Carmen Di Pietro : Matteo Alessandroni è stato ospite nella prima puntata di ‘Live Non è la D’Urso’. Già nelle scorse settimane, l’ex personal trainer ha smentito di essere il fidanzato di Carmen Di Pietro, con cui aveva posato solo per un servizio fotografico sul mondo del fitness. Durante l’intervista con la D’Urso Alessandroni ha detto:”E’ la verità. sono stato ingannato da una donna. Diceva che aveva una storia con me. Hanno ...

“Truffato da Carmen Di Pietro”. Come Pamela Prati. L’accusa è pesantissima : Dopo il ”Caltagirone gate” il gossip italiano potrebbe appassionarsi a un’altra storia ‘architettata’ per avere notorietà. Questa volta la protagonista è uno dei volti più conosciuti del mondo dello spettacolo italiano: Carmen Di Pietro. Qualche settimana da la showgirl aveva raccontato in un’intervista di essersi innamorata del personal trainer Matteo Alessandroni, ma il 25enne, ospite nella prima puntata del ”Live – Non è la D’Urso – ha ...