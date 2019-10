Calciomercato | la Juve piazza il primo colpo per gennaio | testa a testa Samp-Toro | le

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) Si gioca la 10^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione, nel frattempo le dirigenza si muovono con l’obiettivo di costruire squadre sempre più competitive in vista delle finestre die giugno. Ecco tutte le trattative nel dettaglio che riguardano le squadre di Serie A e non solo.NTUS – Lantus è la squadra più forte in Italia ed anche una delle migliori in Europa ma la dirigenza non sta a guardare e l’obiettivo è quello di costruire una squadra sempre più competitiva, nelle ultime ore è stato definito ilper il mese di. Si tratta di Matias Soulé, talento di Cordoba, da aprile in rotta con il Velez Sarsfield, per caratteristiche viene paragonato ad Angel Di Maria. Paratici ha giocato d’anticipo ed ottenuto l’ok dal calciatore che ...

romeoagresti : #Juve al lavoro per chiudere l’arrivo di #Soulé (2003) dal #Velez // Juve are working on signing Soulé from Velez… - GoalItalia : La Juve pensa in grande: per Kylian Mbappé ci vogliono 380 milioni ? - tuttosport : #DailyMail: '#Juve, il #Tottenham propone #Eriksen per #Rabiot' ?? -