Zingaretti | Governo avanti fino a quando fa cose utili

Regionali Umbria - Salvini : “Giorni contati per il governo. Conte - Zingaretti - Di Maio e Renzi abusivi” : “Avete votato e scelto la libertà a nome di 60 milioni di italiani. Perché i signori Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti che sono momentaneamente e abusivamente occupanti del Governo nazionale i giorni sono contati”: così Matteo Salvini parlando ai sostenitori riuniti davanti alla sede dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, a Perugia. L'articolo Regionali Umbria, Salvini: “Giorni contati per il governo. Conte, Zingaretti, Di ...

Pd - Zingaretti : “Governo dura se fa cose utili”. Voto per “congresso” nello statuto. Battaglia per difendere “spirito maggioritario” : Torna a parlare di “congresso“, parola da scrivere nero su bianco nello statuto del Pd. Ma parla anche di durata “utile” del governo in carica e di una Battaglia per il maggioritario. Il segretario Pd Nicola Zingaretti chiude l’assemblea nazionale dei sindaci e degli amministratori Dem con una serie di annunci che indicano la direzione del partito su tre fronti. “Dobbiamo governare essendo migliori di loro“, ...

Zingaretti duro affronto a Matteo Salvini : “Con questo governo abbiamo fatto fuori l’ubriacone del Papeete e il superticket della sanità” : Un ultimo discorso per le elezioni in Umbria di Nicola Zingaretti di fuoco contro il leader del centrodestra Matteo Salvini. Il segretario del Pd si è scagliato, venerdì scorso a Spoleto, contro l’ex ministro degli interni, definendolo “ubriacone del Papeete”. Nicola Zingaretti ha voluto sottolineare come l’attuale governo è riuscito nell’impresa di fermare l’aumento dell’Iva e eliminare il superticket della sanità. Il segretario ...

Governo - per Franceschini e Zingaretti Conte bis ultimo esecutivo della legislatura : Il Governo Conte 2 sarà l'ultimo di questa legislatura. È quello che sembra emergere, provando ad unire i punti rappresentati dalle dichiarazioni che sono state rilasciate nelle ultime ore da due esponenti di spicco del Partito Democratico. Sia Nicola Zingaretti che Dario Franceschini hanno, infatti, dichiarato che qualora dovesse fallire l'esperienza dell'esecutivo giallorosso non potrà che essere il ritorno alle urne. Una conclusione che si ...

Nicola Zingaretti contro Renzi : “Il governo è per i cittadini - non per eleggere il Capo dello Stato” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha parlato ai microfoni di Rtl e non ha mancato di incalzare Matteo Renzi: "Un governo sta in piedi se produce risultati, sul lavoro e sull'economia, sulle risposte ai cittadini e non può limitarsi ad arrivare al 2023, per votare il nuovo presidente della Repubblica" ha detto.Continua a leggere

Zingaretti : "Al governo solo finché è utile al Paese" : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha preferito rimanere fuori dal nuovo esecutivo, ma in quanto capo di uno dei partiti al governo osserva molto da vicino quello che accade e, specie in questi ultimi giorni in cui si sta definendo la prossima manovra finanziaria, le liti o pseudo tali che traspaiono dalle dichiarazioni dei membri dell'esecutivo.Intervistato da Repubblica, Zingaretti ha invitato tutti a smetterla con le ...

Nicola Zingaretti e Dario Franceschini d'accordo : "Se non si cambia - questo sarà l'ultimo governo Conte" : Per Nicola Zingaretti l'esecutivo giallo-rosso non è ancora al sicuro. Le liti sulla manovra sono sempre dietro l'angolo. Per i dem, infatti, Matteo Renzi non ha ancora gettato la spugna e darà sicuramente filo da torcere al Pd che non si può permettere di farsi trovare impreparato. "Ragazzi - ha sp

Governo - Meli : 'Il sospetto di Renzi è che Zingaretti e Conte puntino alle elezioni' : L'alleanza tra il Partito Democratico ed il Movimento Cinque Stelle era un qualcosa che in pochi avrebbero potuto immaginare. Per anni le due fazioni se ne sono dette di tutti i colori fino ad arrivare alla costituzione della maggioranza giallorossa che oggi regge il Governo. Tuttavia, si è trattato dell'ennesima dimostrazione che, in questo momento, nello scenario politico italiano, tutto può accadere. Con la fuoriuscita dal Partito Democratico ...

Restiamo solo finché questo governo produce risultati utili al Paese - dice Zingaretti : “Io di certo non voglio votare. Però pretendo che si governi bene e lealmente”. Nell'intervista a la Repubblica il segretario del Pd si dice un po' stanco della “ricerca ossessiva di polemiche e visibilità, perché questa è una degenerazione della politica che gli italiani non tollerano più e in tal modo resterebbe solo il governo delle poltrone, dei ministeri e delle nomine”. “Si producano fatti”, invece, anche perché noi del Pd, dice, ...

Paradosso Zingaretti : il più scettico sul governo giallorosso è dovuto diventarne il paladino : Finora aveva optato per il silenzio, i toni moderati, gli interventi soltanto sui temi, mai sulle polemiche. Ma anche Nicola Zingaretti è dovuto scendere nell'arena dove da giorni Matteo Renzi e Luigi Di Maio stanno dando fuoco alle polveri

Governo - Zingaretti : “Basta col gioco a chi la spara più grande : gli italiani sono stanchi - non coglioni. Mantenere la parola o sarà la rivolta” : Nelle 48 ore di tensione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da una parte e il capo politico del M5s Luigi Di Maio e il leader di Italia Viva Matteo Renzi (per diversi motivi) dall’altra, è il segretario del Pd Nicola Zingaretti a cercare di mettere il freno alla corsa alla polemica che si è scatenata sulla manovra economica. Anzi, paradossalmente dopo che la manovra è stata approvata. Il leader lo fa usando un linguaggio ...

