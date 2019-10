Un uomo decide di mangiare un giorno a settimana con un barbone | il motivo è impensabile

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Un, Greg Smith ha preso una decisione: ognipranza con un senza tetto. L’che ha fondato un’azienda di fitness, la Hybrid Athletes, ad Orlando, in Florida incontra ogni, quando esce dall’azienda per la pausa pranzo tanti homeless che gli chiedono puntualmente dei soldi. Un, l’ha incontrato una donna che gli ha detto così: “Buon, signore. Le auguro una splendida giornata. Che Dio la benedica”. Lui che si aspettava la solita richiesta di soldi rimase senza parole, la invitò a pranzo e poi scrisse su face book di corredo ad una foto che lo ritraeva con la donna: “Nelle ultime settimane, ogni martedì, io ed Amy Joe ci incontriamo all’angolo tra Pine Street e S. Orange Avenue nel centro di Orlando (lavoro in centro e sono sempre in giro per la città). Ogni, per circa una, ho visto Amy Joe in quell’angolo e non ...

