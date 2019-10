Uber Eats annuncia la partnership con Call of Duty

Uber Eats lancia due nuove funzioni in aiuto dell’ambiente e dei suoi consumatori : Uber Eats è sempre più attento ai bisogni dei suoi utenti e dell’ambiente. Nel mese di ottobre introdurrà infatti due nuove funzioni nel mondo e in Italia: dal 14 ottobre sarà possibile scegliere di non ricevere posate e altri utensili in plastica monouso insieme al proprio ordine, un’iniziativa positiva per l’ambiente che servirà a diminuire gli sprechi; dal 21 ottobre, invece, tutte le persone che soffrono di allergie alimentari potranno ...