Tenevano segregato in catene un giovane disabile psichico | arrestati due

Costa Smeralda - Tenevano segregato il figlio in una casa degli orrori! : Una coppia di genitori residenti in Sardegna, in una località turistica di Arzachena, in Costa Smeralda, è stata arrestata dai carabinieri su disposizione della Procura di Tempio Pausania (Sassari). Marito e moglie devono rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia e in particolare sul figlio dodicenne. Il bambino, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato segregato nella villetta di famiglia, definita una vera e propria “casa ...