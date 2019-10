Steam ora offre l' opportunità di modificare le proprie recensioni dopo aver speso

Al via la beta di Steam Remote Play Together : da ora è possibile giocare i titoli in multiplayer locale con amici online : La funzione Remote Play Together di Steam precedentemente segnalata, che consente agli amici di giocare insieme a partite multiPlayer locali online, è ora disponibile in versione beta.Secondo un nuovo post sul blog di Steam, Remote Play Together funziona con qualsiasi gioco che supporti la funzionalità cooperativa locale, multiPlayer locale o split screen e funziona con un massimo di quattro giocatori, sebbene Valve noti che potrebbero essere ...

Seminiamo il caos in Postal 4 : No Regerts - disponibile da ora in accesso anticipato su Steam : Postal 2 è piuttosto popolare ma, sfortunatamente, la serie non è più stata così grande dopo questo gioco. Postal 3 è stato estremamente deludente e negli ultimi anni abbiamo visto solo un'espansione per Postal 2 e un remake del primo gioco della serie. Ora, Running With Scissors ha finalmente rivelato i suoi piani per portare avanti la serie con Postal 4: No Regerts, che è stato sia annunciato che pubblicato su Steam Early Access.Questo nuovo ...