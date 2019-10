Premiate in Campidoglio “Le Signore dell’Ippica”

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Roma – «Un incontro tra la storia, le sue bellezze e il mondo dell’ippica nel meraviglioso contesto della Sala della Protomoteca. Una cerimonia esclusiva per premiare le eccellenze femminili legate, in diverse forme, al mondo del cavallo, ma anche un’occasione per testimoniare il prezioso valore, celebrato da anni, di una figura eccezionale come Lydia Tesio, il cui Premio verrà disputato questo weekend durante il Roma Champions Day 2019. La Capitale rinnova il legame che storicamente la lega all’universo equestre mostrandosi come ambìta vetrina internazionale sede delle più grandi e importanti kermesse mondiali». Con queste parole l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma Capitale Daniele Frongia ha aperto la cerimonia di consegna del Premio “Le, Galà organizzato da HippoGroup Roma Capannelle, con il patrocinio di Roma Capitale, ...