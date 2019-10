Le paludi di Hollywood tra alghe e alcool

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Riccardo Castagnari ancora una volta, come aveva fatto con Marlene Dietrich, tira fuori dalle pagine di “Diva Mon Amour” (Azimut, 2010) una delle dive che animano l’opera e la porta in scena a teatro. Nell’antologia benefica a parlare di Joan Crawford era stata la multiforme e talentuosa LaKarl Du Pigné, adesso è proprio Castagnari in scena all’OFF/OFF Theatre di Roma a vestirne i panni. Nello spettacolo “Che fine hanno fatto Bette Davis e Joan Crawford?”, di Jean Marboeuf, per la regia di Fabrizio Bancale, però Catagnari non è solo. Divide infatti la scena con un energico e marcato Gianni De Feo che dà vita all’immortale Bette Davis. L’opera teatrale, che resterà in scena fino al 31 ottobre, nei giorni passati ha richiamato personaggi del mondo della politica, dello spettacolo, ...