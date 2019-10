Il Collegio 4 | è amore tra Roberta Zacchero e Gianni Musella

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Sboccia l’a Il4. Stando a quel che mostrano i social network sarebbe nata una simpatia tra due protagonisti della quarta edizione del docu-reality attualmente in onda su Rai 2. Si tratta di. Nelle story dei due infatti appare una foto in cui si tengono per mano con tanto di cuore disegnato e la scritta “Tu insegnami a volare”. Chi sonoha 16 anni e vive a Torino. Come hanno detto i suoi stessi genitoriè una ragazza che, quando serve, sa difendersi con le unghie e con i denti. Nel suo passato, come ha svelato nel programma di Rai 2, anche un ricovero per problemi di anoressia, “un momento che mi porterò dietro per sempre”. Nel corso della prima puntata de Illae la compagna di classe Alysia Piccamiglio hanno tentato di evitare il ...

harry__myhun : 'la prof di canto mi sembra una balenottola' Claudia amore fai proprio ridere, ma vai farti un giro va #collegio - paolanoexiste : @_gayvodka AMORE MIO STAI VEDENDO IL COLLEGIO TE QUIERO - cclatwe : @diMartedi @La7tv @CottarelliCPI @luigidimaio @CarloCalenda @micheleemiliano @cucchi_ilaria davigo e l'amore per le… -