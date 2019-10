I problemi di navigazione TIM investono anche l’antivirus Kaspersky | quando si

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Sembra una telenovela infinita quella deidiTIM che tengono oramai banco dalla scorsa settimana, come pure raccontato in un nostro ultimo approfondimento. I tentativi di connessione di rete falliscono per molti, come appurato ampiamente, per questioni di DNS che andrebbero settati manualmente con quelli primari e secondari di Google. Un'anomalia vistosa che sta spazientendo molti,perché ora si scopre che il malfunzionamento colpisce servizi terzicome quelli dell'antivirus. Magari per qualcuno potrebbe non essere fondamentale guardare qualche video online o fruire altri contenuti, diciamo così futili, ma è al contrario grave non accedere al sito.it e ancora di più non riuscire ad aggiornare l'antimalware del proprio computer ad esempio al server aggiornato con il malware più pericolosi del momento. L'anomalia è in corso ancora ...

