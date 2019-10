Gemma Galgani e Jean Pierre Uomini e Donne | l' avvertimento del cavaliere over

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 28 Ottobre 2019 : L’ultimatum di Jean Pierre a Gemma Galgani! : Oggi a Uomini e Donne Over Gemma Galgani regala un enorme peluche a Jean Pierre. La dama si scioglie in lacrime quando scopre che lui si sente con un’altra signora! Continua il confronto tra Ida e Riccardo. Armando non riesce proprio a starsene zitto. Ecco nel dettaglio quello che succede Oggi al trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 28 Ottobre 2019: L’ultimatum di Jean Pierre a Gemma Galgani! ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Gemma Galgani Perde la Testa Per Un Venezuelano! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani scaricata da Jean Pierre! La torinese Perde la Testa per un venezuelano. Nuovi drammi per Ida Platano! In studio rientra un famoso cavaliere! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Grossa delusione per Gemma Galgani! La torinese ritrova subito il sorriso quando alla sua corte arriva un giovane Venezuelano! Presso gli studi Titanus di Roma, si sono svolte le nuove registrazioni del Trono Over. Maria ...

“Ko”. Gemma Galgani - nuovo durissimo colpo : per la dama una bocciatura senza appello : Non ne va bene una a Gemma Galgani. Dopo la lite con Tina Cipollari nei giorni scorsi, la dama torinese incassa un altro durissimo colpo. Il più pesante da quando il gabbiano Giorgio Manetti ha deciso di volare via. Nel dettaglio Gemma Galgani ha incassato un pesante due di picche dal cavaliere Jean Pierre che, nelle settimane scorse, non aveva fatto mistero di guardare con un certo interesse. Da parte di Jean Pierre, a onor del vero c’è stata ...

U&D trono over - Gemma Galgani presente al concerto di Alberto Urso a Torino : Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri continuano ad essere gli indiscussi protagonisti di questa nuova stagione del trono over di Uomini e Donne. Se la dama di Torino ha partecipato al concerto di Alberto Urso, il tarantino ha detto di essersi sentito ferito dal comportamento di Ida Platano dopo averle letto la lettera in studio. Uomini e Donne: Gemma al concerto di Alberto Nuove emozioni per Gemma, che ha partecipato al concerto di Alberto a ...

“Migno***”. Uomini e Donne - è ancora trash. E sempre loro al centro della scena : Tina Cipollari e Gemma Galgani : Uomini e Donne, è lite infinita tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama e l’opinionista sono arrivate ancora una volta ai ferri corti. In questa occasione, ad accusare la “collega” è stata Gemma Galgani: secondo la dama torinese, Tina Cipollari avrebbe una tresca clandesTina con il suo ex Giorgio Manetti che ormai non fa più parte del parterre senior. Malgrago la Cipollari sia fidanzata con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara, Gemma ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi : clamorosa gaffe con Gemma Galgani. Poi alla Cipollari : "Cretina" : Qualcosa con pochissimi precedenti a Uomini e Donne, dove anche Maria De Filippi, la conduttrice dello storico dating-show di Canale 5, ha perso per qualche secondo la bussola. Una gaffe, abbastanza pesante. Ma procediamo con ordine. Tina Cipollari voleva proporre a Gemma Galgani di fare il gioco de

“La mummia…”. UeD - anche Maria contro Gemma Galgani : la dama è sempre più sola e scoppia a piangere : Non è un momento facile per Gemma Galgani. La storia con Jean Pierre non sembra destinata a sbloccarsi e il copione, per la dama torinese, pronto a ripetersi. Prima c’era stato Giorgio Manetti a agitare i giorni di Gemma Galgani, poi ci aveva pensato Marco Firpo lasciato non si sa bene come e perché. Insieme erano cresciute le accuse di chi, tra il pubblico e sui social, la accusa si guardare esclusivamente al guadagno e alla permanenza in ...

Trono Over - Jean Pierre si fa male. Gemma Galgani : “Sanguina!” : Gemma Galgani morde il labbro a Jean Pierre del Trono Over, che si fa male La puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne è stata incentrata come al solito su Gemma Galgani e la sua frequentazione con Jean Pierre. In questa circostanza Tina Cipollari li ha un po’ provocati dapprima facendoli giocare al gioco della mela, e, infine, a quello dell’uva. L’obiettivo era sempre il solito: farli mordere il frutto nello stesso ...

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Ecco dove potrebbe approdare : Uomini e Donne: Gemma Galgani approda al Grande Fratello Vip? Gemma Galgani, inutile negarlo, è la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, ma presto le cose potrebbero cambiare. Secondo il settimanale Vero, infatti, la dama di Maria De Filippi potrebbe presto lasciare il programma per approdare nel cast della nuova edizione del GF Vip che, salvo imprevisti, dovrebbe partire con il prossimo anno. Ovviamente, è bene chiarire, ...

Gemma Galgani potrebbe lasciare U&D 'per colpa' dell'astio con la nemica Tina Cipollari : Un nuovo clamoroso colpo di scena potrebbe abbattersi nello studio di Uomini e donne e avere come protagonista Gemma Galgani. Le ultimissime di gossip che arrivano dalle pagine del settimanale "Vero", infatti, rivelano che la dama torinese potrebbe essere a un passo dal prendersi una lunga pausa dalla trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, che in questi anni le ha dato grande successo e tantissima popolarità, permettendole di diventare ...

Gemma Galgani : possibile pausa da Uomini e Donne per il Grande Fratello Vip 4 (RUMORS) : Uomini e Donne dovrà fare a meno di una delle sue indiscusse protagoniste nei prossimi mesi? Stando all'indiscrezione che ha riportato la rivista "Vero" nel suo ultimo numero, Gemma Galgani potrebbe prendersi una pausa dal Trono Over per partecipare ad un altro noto programma di Canale 5. Si vocifera che la dama torinese sia tra le candidate al cast della quarta edizione Vip del Grande Fratello, quella che debutterà sul piccolo schermo ...

U&D - Vero Tv su Gemma Galgani : 'Potrebbe lasciare il trono over ed andare al Gf Vip' : Arrivano delle clamorose indiscrezioni riguardanti una delle dame più celebri del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Sembrerebbe proprio che quest'ultima sia stanca di essere presa di mira da Tina Cipollari, la quale non fa altro che punzecchiarla. Ed ecco allora che si vocifera di un approdo della dama piemontese al Grande Fratello Vip. A riportare tale indiscrezione - da prendere con le pinze - è stato il settimanale 'Vero Tv', in ...

U&D - anticipazioni registrazione 17 ottobre : JeanPierre è pressato da Gemma Galgani : Le anticipazioni riguardanti la registrazione del Trono Over di Uomini e Donne del 17 ottobre ci hanno svelato tantissime e interessanti novità, così come ha riportato il "Il Vicolo delle News". La puntata è iniziata, come di consueto, con Gemma Galgani che dopo essersi lamentata del comportamento di Tina Cipollari ha raccontato come sta procedendo la sua frequentazione con JeanPierre. Il cavaliere ha ribadito che c'è stato tra di loro qualcosa ...

Uomini e Donne trono over - Gemma Galgani richiamata da Jean Pierre : 'Sei possessiva' : Giovedì 17 ottobre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne da cui sono emersi degli aggiornamenti interessanti riguardanti il trono over e la situazione tra Gemma Galgani e Jean Pierre. La puntata andrà in onda prossimamente su Canale 5, ma grazie alle talpe de 'Il vicolo delle news' è già possibile sapere cosa sia successo. Anche in questo appuntamento la dama piemontese è scoppiata a piangere ma questa volta è stata richiamata ...