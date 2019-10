Bat Pat | su Rai Gulp si ride tra pipistrelli e lugubri creature

NFL 2019-2020 (8a settimana) : 49ers e Patriots ancora imBattuti - vittorie importanti per Packers - Saints e Vikings : Siamo ormai a metà regular season e la NFL 2019/2020 inizia a delineare i rapporti in campo. La NFC si conferma nettamente la migliore Conference con le vittorie dei San Francisco 49ers, New Orleans Saints, Green Bay Packers e Minnesota Vikings, contro una AFC che elegge i soliti New England Patriots a dominatori, con rivali assenti. Kansas City Chiefs (5-3) – Green Bay Packers (7-1) 24-31: senza il QB Mahomes e diversi altri infortunati ...

ATP Vienna – Thiem profeta in patria : Schwartzman Battuto in rimonta al terzo set : Thiem si aggiudica la finale dell’ATP di Vienna: davanti al pubblico di casa il tennista austriaco supera Diego Schwartzman al terzo set Grande gioia per il pubblico dell’ATP di Vienna che festeggia calorosamente la vittoria del proprio beniamino. Davanti ai tifosi di casa, l’austriaco Dominic Thiem si aggiudica la finale dell’Erste Bank Open, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.296.490 € sul veloce indoor di Vienna. Il campione ...

Pattinaggio di figura - Skate Canada 2019 : Gilles/Poirier vincono in casa - Battuti Hubbell/Donohue : Piper Gilles e Paul Poirier hanno vinto Skate Canada, seconda tappa del Grand Prix 2019 di Pattinaggio di figura. La coppia di danza canadese si è imposta con un totale di 209.01 punti e ha trionfato meritatamente di fronte al proprio pubblico, i 27enni hanno ottenuto il primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante dopo tante bune stagioni (due volte sesti, una volta settimi e tre volte ottavi ai Mondiali). Gli ...

Display sempre attivo su device Huawei ed impatto sulla Batteria : chiarimenti ufficiali : Ci sono alcune funzionalità che toccheremo con mano a bordo di smartphone Huawei e Honor solo nel momento in cui sarà disponibile l'aggiornamento con EMUI 10, al punto che dopo l'annuncio riportato sulle nostre pagine nella giornata di ieri, in tanti si aspettano ulteriori segnali concreti dal produttore. Allo stesso tempo, ci sono altri plus già oggi disponibile ed il cui potenziale è forse poco conosciuto dagli utenti in questione. Vedere per ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Matteo Rizzo incontra Yuzuru Hanyu. Battaglia annunciata tra Trusova e Kihira : Sarà una tappa di assoluto interesse Skate Canada 2019, secondo appuntamento della venticinquesima edizione del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura di scena presso il Prospera Place di Kelowna, nella British Columbia. I riflettori saranno principalmente puntati sulle competizioni delle specialità individuale, complice il coinvolgimento di pattinatori di valore assoluto. Nel singolo maschile infatti esordirà Il Campione Olimpico ...

La nuova patch di Ghost Recon Breakpoint aumenta il limite massimo di Punti Battaglia ottenibili giornalmente : Tra i diversi problemi che i giocatori di Ghost Recon Breakpoint hanno riscontrato, c'è quello riguardante il sistema di ricompense. Il funzionamento è molto simile a quello di un Battle Pass, che fornisce diversi premi in base al grado.Il problema è che il sistema presenta un massimo di Punti Battaglia (le ricompense appunto) che i giocatori possono guadagnare al giorno e visto che passare di grado richiede sempre più Punti, la cosa ha fatto ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : la Virtus Bologna è sconfitta dal Promitheas Patrasso e perde l’imBattibilità stagionale : Alla Dimitris Tofalos Arena di Patrasso la Virtus Segafredo Bologna è stata sconfitta dal Promitheas col punteggio di 78-69 nella quarta partita del girone A di Eurocup 2019-2020 perdendo l’imbattibilità stagionale dopo tre vittorie europee e cinque nel campionato italiano. Nei primi tre minuti c’è un terrificante parziale di 0-10 per le V nere di Sasha Djordjevic che piano piano entrano in partita, pur arrivando ad avere anche 12 ...

SaBato 26 ottobre a Roma la Romania presenta i suoi giovani talenti (Gala del Festival Internazionale Propatria al Teatro Marconi) : Roma – Dopo una bella immersione culturale nell’arte romena iniziata a Roma a settembre, la nona edizione del Festival Internazionale Propatria – giovani talenti Romeni, realizzato dall’Associazione culturale Propatria in collaborazione con l’Accademia e l’Ambasciata di Romania in Italia si conclude con l’atteso Gala che porterà in scena al Teatro Marconi, a Roma, Sabato 26 ottobre dalle 19.00 le eccellenze romene da tutto il ...

Panariello chiede scusa per la ‘Battutaccia’ su Anastacia : “Mi è scappata” : Panariello e la battuta su Anastacia a Tale e Quale Show: “Imperdonabile, mi è scappata” Durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show è accaduto qualcosa che ha fatto molto discutere. Tiziana Rivale ha vestito i panni di Anastacia e a Giorgio Panariello è scappata una battuta sulla parte superiore del suo corpo. Battuta, la […] L'articolo Panariello chiede scusa per la ‘battutaccia’ su Anastacia: “Mi è ...

Web tv. Grande weekend sportivo targato Sport2U : saBato e domenica in pista con futsal e pattinaggio : Sport2U regala agli appassionati un fine settimana all’insegna dello sport indoor. Si parte sabato alle ore 18.30 con il gran futsal della regione Emilia-Romagna: il Modena Calcio a 5 ospita il Russi di Ravenna in una sfida valida per il vertice del Campionato di Serie C1. I gialloblù guardano tutti dall’alto dei 12 punti in classifica raccolti in quattro giornate, mentre sono 8 quelli degli ospiti che se pur neopromossi puntano in Grande. Una ...

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : Aronian Batte Wang Hao e raggiunge in testa Caruana che pareggia con Grischuk - patte anche per Carlsen e Vocaturo : Dopo il giorno di riposo è ripreso oggi il FIDE Grand Swiss 2019 con la disputa delle partite del settimo turno. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSIFICA GENERALE L’armeno Levon Aronian ha battuto in 59 mosse uno dei due capolista, il cinese Wang Hao, che ha giocato col Nero la Difesa Semi-Tarrasch e ha sacrificato un pedone alla dodicesima mossa per poi recuperarlo 30 mosse dopo, il finale di torre ...

