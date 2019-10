Aveva alti livelli di alcol nel sangue ma negava di aver bevuto | poi la scoperta | il suo

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Quando un uomo è stato fermato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza, la polizia non gli ha creduto quando ha detto di nonneanche una goccia d’. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’test ed è stato portato in ospedale, dove sono stati trovatineldello 0,2%, circa 2,5 volte il limite legale e l’equivalente di 10 drink all’ora. Nonostante l’uomo, di oltre 40 anni e del North Carolina, giurasse di nonnulla, neanche i dottori, dati alla mano, riuscivano a credere alle sue parole. Ma i ricercatori del Richmond University Medical Center di New York alla fine hanno scoperto che l’uomo stava dicendo la verità: nondavveronulla, ma c’era del lievito nel suo intestino che convertiva i carboidrati degli alimenti che consumava in. In altre parole, il suo corpo produceva birra. I risultati sono stati riportati in uno ...

