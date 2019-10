Assegno ordinario di invalidità | integrazione al minimo | importi e limiti di reddito

Fonte : leggioggi

(Di lunedì 28 ottobre 2019) L’di, in breve “AOI”, è una prestazione economica erogata dall’INPS in favore di coloro che hanno una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Pertanto, ai fini del riconoscimento del predettola percentuale d’deve essere superiore al 67%. Il beneficio economico, disciplinato dalla L. n. 222/1984, non va confuso con l’dicivile (art. 13 della L. n. 118/1971) che è invece una prestazione di natura assistenziale, ossia erogata a prescindere dai contributi versati durante la carriera lavorativa e indipendentemente dal. Dunque, per avere diritto all’diè necessario avere undi contributi previdenziali, pari a 5 anni (260 contributi settimanali), di cui 3 nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda (156 contributi ...