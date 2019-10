Quel capo curdo sembrava il Saladino

Capo scopre che una sua dipendente viveva per strada con tre figli piccoli - Quello che fa è commovente : Una decisione bellissima quella presa da un Capo di una catena di negozi di abbigliamento “Modell Sporting Goods” di New York. Il giovane Capo ha deciso di partecipare alla trasmissione molto popolare negli Stati Uniti d’America “Boss in Incognito” e ha finto di essere un commesso per una settimana conoscendo le storie di tre suoi dipendenti. Una storia in particolare lo ha reso molto triste. L’uomo ha incontrato sulla sua strada una ...

Michael Moore : "Joker è un capolavoro. Il pericolo è NON vederlo. Quel pagliaccio disturbato non è solo" : Per il regista Michael Moore Joker, il film più discusso degli ultimi tempi, è un vero capolavoro. Per il premio Oscar, il pericolo non è andare a vedere il film, quanto piuttosto rinunciarvi. La pellicola che ha come protagonista Joaquin Phoenix e che ha già spinto migliaia di spettatori nelle sale, secondo il documentarista, ci mette di fronte agli elementi più perversi della nostra ...

Adinolfi : “Quello di Renzi è un capolavoro tattico” : Adinolfi: “Quello di Renzi è un capolavoro tattico per i suoi interessi personali, ma è imbarazzante che non vi sia la minima motivazione politica alla base della sua decisione. Con questa mossa Renzi si prende in mano la golden share del governo, sarà lui a decidere fin quando vivrà e quando morirà questo governo. Tutto il percorso dei gemelli siamesi Matteo, Renzi e Salvini, è intriso solo della smania di potere incondizionato, loro idee ...

Cristiana Capotondi è incinta? Quella mano sospetta sul pancino : Cristiana Capotondi, presto in televisione con una nuova fiction, ha da poco spento trentanove candeline e sui social sfoggia rotondità sospette che fanno pensare a una possibile gravidanza. Cristiana Capotondi ha festeggiato il suo compleanno pochi giorni fa. L'attrice e il compagno Andrea Pezzi hanno trascorso la ricorrenza al mare, godendosi qualche giorno di relax sotto il caldo sole della Sardegna. Chissà che per i suoi 39 anni ...