Pallavolo – Serie A1 Femminile | quarto successo consecutivo per l’Imoco | sorridono anche

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Imoco a tutta,3-0. La UYBA sale a 7 punti, Cuneo e Chieri vincono in casa. Squillo Savino Del Bene a Bergamo Corre velocissimo l’Imoco Volley Conegliano nel Campionato diA1. Le pantere, bicampionesse in carica, firmano il3-0– quest’oggi sulla èpiù Pomì Casalmaggiore – e restano saldamente in testa a quota 12 punti (ma con una partita in più). In doppia cifra Egonu con 19 punti e De Kruijf con 12. Dietro alla coppia di inseguitrici formata da Igor Gorgonzola Novara e Il Bisonte Firenze, anch’esse con quattro gare all’attivo, sale la Unet E-Work Busto Arsizio, che si impone in casa per 3-1 sulla Banca Valsabbina Millenium Brescia reagendoalla sfortuna: out Leonardi per una frattura al mignolo della mano sinistra, Orro a mezzo servizio per un risentimento alla coscia e Gennari schierata come ...

