Omicidio Luca Sacchi | un video smentisce la verità della fidanzata Anastasiya

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 27 ottobre 2019) Il raccontodi, il 24enne ucciso a Roma con un colpo di pistola alla testa, non convince. Per questoKylemnyk verrà ascoltata nei prossimi giorni. Mancano ancora molti pezzi per ricostruire quanto accaduto poche sere fa all'esterno del pub John Cabot. E a questo si aggiungono anche le incongruenze riferite dalla giovaneha sostenuto fin da subito di essere stata colpita da uno dei due arresati alla testa con una mazza da baseball, mentre l'altro giovane avrebbe sparato ache la stava difendendo. Le immagini disorveglianza del vicino negozio di tatuaggi raccontano però un'altra. Come riporta Repubblica, alle 22.50 si vede passare la Smart di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. L'auto supera il pub John Cabot, svolta a sinistra e fa il giro dell'isolato, per rispuntare poco dopo. Alle 22.59 si ferma in doppia ...

Corriere : Omicidio di Luca, la pista della droga: nello zaino della fidanzata rotoli di banconote per 2.000 euro - Agenzia_Ansa : Il killer del ragazzo ucciso a Roma è stato denunciato dalla madre. 'Temo sia stato mio figlio, forse è coinvolto n… - poliziadistato : +++ @QuesturaDiRoma In corso l'interrogatorio dei due sospettati per l'omicidio del 25enne Luca Sacchi ucciso a Rom… -