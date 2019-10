Moto2 – Doppietta KTM in Australia | Binder trionfa davanti a Martin | Baldassarri nella

Fonte : sportfair

(Di domenica 27 ottobre 2019) La Casa austriaca confeziona laa Phillip Island con, completa il podio Luthi che accorcia nel Mondiale su Marquez Il Gran Premio d’diresta nelle mani della KTM che, per il terzo anno di fila,inconfezionando addirittura una clamorosa. AFP/LaPresse Bradbissa la vittoria del 2018, dominando dall’inizio alla fine l’intera gara, chiudendoal compagno di squadra Jorge. Sul terzo gradino del podio si piazza Thomas Luthi, che accorciaclassifica mondiale su Alex Marquez, solo ottavo oggi. Buona la prestazione di Lorenzoche taglia il traguardo in quinta posizione dietro Navarro, precedendo a sua volta Gardner e Lecuona, con quest’ultimo colpevole di stendere in un colpo solo sia Luca Marini che Marco Bezzecchi, andando lungo in curva 4 al primo ...

bandierascacch1 : Sorride @ItaliaTeam_it: Lorenzo #DallaPorta vince l'#AustralianGP della #Moto3 ed è campione del mondo! In #Moto2,… - F1inGenerale_ : MOTO2 | GP Australia – Sintesi gara: Doppietta KTM con Binder e Martin, terzo Luthi - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #AustralianGP #PhillipIsland Il pilota romano l'unico a migliorare rispetto a ieri -