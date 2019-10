iPhone | 17 app da cancellare subito | contengono un malware

Al bando 17 app per iPhone per malware - cosa disinstallare : Anche le app per iPhone possono essere malevole e dunque interessate da malware e virus di diverse tipologie. Per quanto si tenda a pensare che lo store iTunes sia del tutto sgombro da pericoli, è bene sapere appunto che anche lo shop Apple (e non solo il Play Store per Android) può riservare dei rischi come attualmente dimostrato anche da un report degli esperti di settore del team Wandera In effetti è stato rivelato proprio come in App ...

Attesi gli Apple Days Mediaworld : dall’iPhone 7 all’iPhone XS con sconti e tasso zero : Promozione ricorrente è quella degli Apple Days Mediaworld. La catena di elettronica strizza l'occhio ai fan Apple e confeziona per loro ciclicamente delle proposte di melafonini scontati, tra l'altro pure proposti a tasso zero se si acquistano a rate. L'attuale iniziativa parte oggi 24 ottobre per concludersi domenica 27 ottobre. Su cosa è possibile risparmiare con gli Apple Days Mediaworld? Sono esclusi dallo sconto naturalmente gli iPhone ...

E se gli occhiali di Apple sostituissero l’iPhone? : (Concept: iDropNews) Si fa sempre più consistente la possibilità che gli occhiali di Apple diventino realtà sbucando dalla nebbia delle indiscrezioni che li hanno accompagnati ormai da almeno due anni. Non solo, le ultime voci li vestono di grandi responsabilità: non saranno infatti soltanto un accessorio minore, ma potrebbero diventare il gadget di punta di Cupertino per il futuro. Addirittura scavalcando iPhone. Il 2020 dovrebbe essere un anno ...

Trasferire Whatsapp tra Android e iPhone : Whatsapp Transfer è una applicazione compatibile con sistema operativo Windows che è stato creato proprio per portare Whatsapp da un telefono all'altro semplicemente collegando i due telefoni al computer tramite un cavo USB.

iPhone 11 : le migliori cover per proteggere il nuovo smartphone di Apple : Il nuovo smartphone della Apple è già sul mercato ed è partita la caccia alle migliori cover da esibire per essere sempre...

Tuffiamoci nelle memoji WhatsApp per Android e vecchi iPhone con Zepeto : alcuni consigli : Da un mese a questa parte uno dei temi più caldi per quanto riguarda il mondo delle app di messaggistica riguarda senza ombra di dubbio le memoji WhatsApp per Android, con una soluzione alternativa che ci viene fornita grazie a Zepeto. Ho iniziato a trattare la vicenda non molto tempo fa sulle nostre pagine, ma oggi 16 ottobre trovo utile approfondire l'argomento con alcune dritte che potrebbero fare la differenza per chi vuole annullare il gap ...

Trasferire app - dati e foto da iPhone a iPhone : In seguito a un’ottima promozione, avete deciso di cambiare il vostro vecchio melafonino con l’ultimo modello uscito, dunque adesso vorreste scoprire come Trasferire dati da iPhone a iPhone così da non perdere i dati e leggi di più...

Le 5 migliori app fotomontaggi per iPhone e Android : Nell'epoca del dominio imperante di Instagram e di altri social di immagini le migliori app fotomontaggi non possono non essere tra le più ricercate. fare bella figura con uno scatto opportunamente migliorato, modificato e anche stravolto con effetti speciali di ogni sorta è un vero must degli ultimi tempi. Se in passato l'operazione era appannaggio esclusivo di esperti magari dotati di programmi software per computer costosi e professionali, ...

Memoji su Whatsapp - cosa sono e come farle anche se non hai l'iPhone : Non ci basta più un emoji qualunque per rappresentare un'emozion, ma vogliamo metterci proprio la nostra faccia. Per questo Apple ha deciso di far evolvere le emoticon in Memoji, consentendo alla True Depth Camera dell'iPhone (dal modello X in poi) di trasformare il nostro volto in una rappresentazione animata. E, se all'inizio, sfruttavamo la fotocamera anteriore dell'iPhone per trasformarci in un animale o in un avatar ...

16 migliori applicazioni iPhone per la registrazione delle chiamate : Sono molte le motivazioni per cui le persone decidono di iniziare a registrare le loro telefonate. Dalla condivisione di idee e brainstorming con i colleghi alla pianificazione dei loro piani, molti utenti iPhone hanno conversazioni leggi di più...

Apple iPhone XR è in super-sconto a 110€ in meno! : Nonostante i nuovi iPhone stiano facendo successo, molti di noi stavano aspettando la presentazione dei nuovi melafonini nella speranza di un calo di prezzo delle precedenti versioni: e così è stato! In super offerta c’è leggi di più...

16 migliori applicazioni iPhone per la registrazione delle chiamate : Sono molte le motivazioni per cui le persone decidono di iniziare a registrare le loro telefonate. Dalla condivisione di idee e brainstorming con i colleghi alla pianificazione dei loro piani, molti utenti iPhone hanno conversazioni leggi di più...

16 migliori applicazioni iPhone per la registrazione delle chiamate : Sono molte le motivazioni per cui le persone decidono di iniziare a registrare le loro telefonate. Dalla condivisione di idee e brainstorming con i colleghi alla pianificazione dei loro piani, molti utenti iPhone hanno conversazioni leggi di più...

16 migliori applicazioni iPhone per la registrazione delle chiamate : Sono molte le motivazioni per cui le persone decidono di iniziare a registrare le loro telefonate. Dalla condivisione di idee e brainstorming con i colleghi alla pianificazione dei loro piani, molti utenti iPhone hanno conversazioni leggi di più...