Fortnite | una donna sloga la mascella del figlio perché non smette di giocare

(Di domenica 27 ottobre 2019) Ann Perugia, unaresidente in Florida, è stata accusata di aver dislocato ladeldi dieci anni, per essersi rifiutato dire di.Stando al report della polizia, lo scorso mercoledì Perugia avrebbe chiesto al bambino di chiudere il gioco e farsi una doccia. Quando ilsi è rifiutato le cose hanno preso una brutta piega.Stando alla testimonianza del ragazzo, si sarebbe dimenticato della richiesta della madre prolungando dunque la sua sessione di gioco. Quando Perugia è tornata nella sua stanza, notando che non si era ancora fatto la doccia, il ragazzo ha chiuso l'applicazione e si è diretto in bagno, per obbedire agli ordini della madre. A questo punto la, su tutte le furie, ha raggiunto ile lo ha colpito in faccia con un pugno, dislocandogli la.Leggi altro...

