Calciomercato Inter | a Conte risponde Suning | subito due campionissimi dal Barcellona

Calciomercato - 4 club di Serie A in corsa per Ibra : la proposta del Milan al Torino - i nomi per Inter e Roma : La Serie A è concentrata sulla giornata di campionato ma a tenere banco è anche il Calciomercato, le dirigenze del massimo torneo italiano non hanno intenzione di farsi trovare impreparate e per questo motivo sondano il mercato alla ricerca di occasioni per rinforzare le rose in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Ecco tutte le trattative delle ultime ore nel dettaglio. Inter – Dopo il pareggio contro il Parma il ...

Calciomercato Napoli - interesse per Haland? La precisazione del club [FOTO] : “Leggiamo che il Mattino ha intervistato un osservatore secondo il quale Haaland sarebbe stato proposto al Napoli per 5 milioni. La ‘notizia’ è falsa e stupisce che, prima di scriverla, il giornalista non abbia contattato il Napoli per avere una conferma o una smentita”. Con questo post su Twitter, la società partenopea smentisce un presunto interesse nei confronti del giovane talento norvegese. L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato Fiorentina : i viola sarebbero interessati ai giovani Tripaldelli e Tonali : La prossima sessione di Calciomercato è lontana, ma tutti i direttori sportivi delle varie squadre sono già al lavoro sulle proprie idee per gennaio. In particolare la Fiorentina, secondo La Nazione ed il vice direttore della Gazzetta dello Sport Luca Calamai avrebbe messo nel mirino due giovani talenti del calcio italiano: Alessandro Tripaldelli e Sandro Tonali....Continua a leggere

Calciomercato Juventus - Mandzukic sarebbe vicinissimo allo United : niente Milan o Inter : La notizia più importante di oggi per il Calciomercato della Juventus arriva dalla Spagna e riguarda Mario Mandzukic. L’attaccante croato, ormai fuori dal progetto tecnico bianconero, è sempre più vicino alla cessione che potrebbe avvenire già nei primi giorni di gennaio. Queste sono infatti le giornate giuste per trovare una nuova sistemazione all’attaccante e secondo il sito spagnolo todofichajes.com dovrebbe essere il Manchester United la ...

Calciomercato Milan : Lars Mai interessa per gennaio - c'è anche l'occasione Diaz : Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, il Milan sarebbe interessato al giovane giovane difensore del Bayern Monaco Lars Lukas Mai. Fino ad ora la Elliott Management ha utilizzato una strategia di mercato volta ad acquistare principalmente giovani giocatori con un alto potenziale per registrare future plusvalenze in bilancio, di conseguenza il Milan è stato accostato a una serie di nomi con delle ottime prospettive future. In queste ...

Calciomercato Inter - Conte molto scontento vuole due nuovi importanti arrivi : Antonio Conte in sala stampa dopo la partita con il Sassuolo non si è presentato. La versione ufficiale della società è stata che il tecnico era molto raffreddato. Alcuni maligni invece sostengono che l’allenatore dell’Inter era molto sContento del risultato e degli ultimi palpitanti minuti nei quali il Sassuolo ha “rischiato” di pareggiare. Antonio Conte ha espresso a Marotta la voglia di cambiare fisionomia al ...

Calciomercato Inter - Conte una furia dopo la partita con il Sassuolo a Marotta ha chiesto per gennaio due grandi colpi : Un Antonio Conte arrabbiatissimo dopo la partita giocata dalla sua Inter contro il Sassuolo. Una partita che si era messa sul binario giusto per l’Inter ma che fino alla fine il Sassuolo ha rischiato di pareggiare. In panchina l’ex allenatore della nazionale ha fatto volare di tutto, ha preso a calci bottigliette e tutto ciò che aveva sotto i piedi. L’allenatore, sembra che abbia chiesto un urgente incontro con il DS Marotta. Antonio ...

Inter - Calciomercato.com : 'Ibrahimovic potrebbe essere una soluzione a gennaio' (RUMORS) : L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri vorranno rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte, andando a coprire quelle carenze evidenziate in questa prima parte della stagione. Una delle esigenze sarà quella di rinforzare l'attacco, visto il grave infortunio subito con la propria Nazionale, durante Colombia-Cile, da Alexis Sanchez. L'attaccante cileno è stato ...

Calciomercato Fiorentina - Pradé allo scoperto : “Futuro Chiesa e interesse per Ibrahimovic? Vi dico tutto” : Calciomercato Fiorentina – A margine della presentazione al Franchi del nuovo contratto di Lorenzo Venuti, 25enne toscano prodotto del vivaio viola, il ds della Daniele Pradé ha parlato del futuro di Chiesa e dell’interesse per Ibrahimovic. Queste le sue parole. “Chiesa? Spero che possa diventare un punto fermo anche della Fiorentina futura ma spero lo pensi anche lui. Non posso adesso sostenere che non sarà così, ma le ...

Calciomercato Inter : a gennaio potrebbe tornare Keita Baldé per completare l'attacco : L'infortunio occorso ad Alexis Sanchez rischia di cambiare i piani dell'Inter in vista dell'apertura della prossima finestra del Calciomercato a gennaio. L'attaccante cileno, in seguito ad uno scontro di gioco con Cuadrado durante Cile-Colombia, ha riportato una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra, e nelle scorse ore è già stato sottoposto ad Intervento chirurgico dal dottor Ramon Cugat. Dunque l'ex Manchester United ...

Calciomercato Inter – Da Ibrahimovic a Keita : i nomi per sostituire Sanchez. Ma attenzione al centrocampo : L’Inter studia possibili soluzioni per far fronte all’infortunio di Sanchez: spunta il nome di Ibrahimovic, possibile il ritorno di Keita. La società vorrebbe Intervenire anche a centrocampo L’infortunio di Alexis Sanchez apre nuovi scenari di mercato in casa Inter. Ma senza fretta. L’attaccante cileno rientrerà nel 2020 dopo un lungo stop che potrebbe costringere i nerazzurri a ritornare sul mercato, alla ricerca ...

Calciomercato - Allegri fa la spesa in casa Juve : nuovo attaccante per l’Inter - Vazquez torna in Italia - la Roma guarda in casa Bologna : Il Calciomercato non si ferma, la pausa per le Nazionali è servita ai club per continuare a muoversi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno con l’intenzione di provare ad anticipare i tempi. Sono tante le squadre che si sono mosse nelle ultime ore sia in Italia che all’estero, ecco il punto nel dettaglio delle ultime trattative di Calciomercato. MANCHESTER UNITED – La posizione di Solskjær non è ...

Calciomercato - Ibrahimovic sarebbe conteso da Milan e Inter ma i nerazzurri smentiscono : Con il contratto con i Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic in scadenza alla fine dell'anno, molti club potrebbero tenere d'occhio lo svedese. Il modo in cui si è ripreso dai problemi al ginocchio è stato impressionante e questo dice molto sulla naturale idoneità e determinazione dell'uomo. Dopo aver subito due infortuni al ginocchio durante il periodo trascorso al Manchester United, Zlatan ha impressionato l'MLS come se nulla fosse mai ...

Calciomercato - l’Inter ha individuato il dopo Handanovic : derby Genoa-Samp - colpo a sorpresa della Lazio : Il Calciomercato non dorme mai, l’ultima sessione estiva è stata molto calda con tante squadre che si sono rinforzate, la pausa per le nazionali è servita ai dirAigenti per tuffarsi nuovamente sulle strategie in vista delle prossime finestre, si preannunciano operazioni sia per gennaio che per giugno. Ecco tutte le trattative delle ultime ore. VERRATTI – “Nel 2016 il Barcellona si presento’ da me con qualcosa di ...