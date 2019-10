Ancelotti | ”Rigore? Da Firenze le cose sono cambiate | mi sembra la decisione corretta”

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 27 ottobre 2019): Difficile fare meglio, a livello fisico abbiamo fatto una grande partita e create tante opportunità Carlo, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference ed ai microfoni di DAN dopo il pari con la Spal e si è soffermato anche sul rigore concesso al Napoli e poi annullato. Queste le sue parole: ”La prestazione è stata ottima, la squadra ha dimostrato di stare bene di salute perché non abbiamo subito nulla.Ci è mancata l’opportunità di concretizzare una prestazione buona fatta dalla squadra. Malcuit? Ha preso una botta al ginocchio. Lo valuteremo. Il campionato è molto difficile e i risultati di ieri lo hanno dimostrato. A noi mancano i tre punti di Cagliari, non quelli persi con la Spal. Giocando in questo modo i risultati alla fine ci daranno ragione, siamo stati sfortunati e saremo più fortunati la prossima volta. Difficile fare meglio, a ...

