Lazio | Inzaghi in conferenza | “Formazione? Dipende dai recuperi dei miei calciatori”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019) “Siamo in un momento nel quale abbiamo offerto una delle migliori prestazioni, senza ottenere risultato. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo perché non è da tutti giocare così bene in uno stadio molto importante. Avremmo meritato di più e torniamo dalla trasferta scozzese con zero punti”. Alla vigilia di Fiorentina-, instampa, il tecnico biancoceleste Simonetorna sulla sconfitta di due sere fa al Celtic Park. “Dobbiamo recuperare in fretta perché domani ci attende una partita molto importante. È necessario continuare a lavorare credendo nelle nostre forze, partite come quella di Glasgow non devono più capitare, perché prestazioni simili devono essere capitalizzate”. “Non dobbiamo perdere fiducia nei nostri mezzi. La sfida di Firenze è importante essendo contro una nostra diretta avversaria, le due formazioni ...

