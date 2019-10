Inter fermata sul pari dal Parma | le pagelle nerazzurre | bene De Vrij e Barella

Nuovo terrificante avvistamento in Italia : passanti impietriti dalla paura. Ma stavolta sono Intervenuti i carabinieri : fermata una 25enne : Una follia senza senso. Parliamo del “Samara Challege”, sempre più presente in Italia. L’invito è quello di vestirsi come il personaggio del film e girare di notte per le strade, con lo scopo creare il panico e terrorizzare i passanti. La sfida? Riuscire a fuggire nel buio senza essere presi. Il gioco è nato sul web e in pochi giorni in Italia si contano già decine di segnalazioni. I primi avvistamenti sono stati effettuati a Napoli, ma la sfida ...