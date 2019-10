Cronache di ordinaria ingiustizia | un anno di carcere per uno stupro mai commesso

Fonte : ilfoglio

(Di sabato 26 ottobre 2019) Nell’epoca del #MeToo, in cui l’uomo rappresenta solo un potenziale predatore sessuale che l’ha fatta franca, può capitare anche di trascorrere undiin via preventiva per un’accusa di violenza sessuale infondata, avanzata da una donna per ripicca. La vicenda non è avvenuta a Hollywood,

MammaNunmat64 : RT @SimoneAlliva: Cronache di ordinaria #omofobia. Lo circondano, gli puntano un coltello alla gola, lui sviene. Ma non basta. Dopo l'int… -