Fonte : repubblica

(Di sabato 26 ottobre 2019) Nuovi particolari sulla guerra tra i clan emergono dalla sentenza con cui sono stati condannati i nove presunti responsabili dell'omicidio della passante avvenuto il 30 dicembre 2017. C'era "un clima di t

cronaca_news : Bitonto, anziana uccisa per errore: i residenti del borgo antico cancellavano le tracce delle sparatorie… - gian_giampietro : RT @TgrRaiPuglia: Nella guerra fra clan in corso, il 30 dicembre di due anni fa a perdere la vita fu un'innocente, l'anziana sarta Anna Ros… - TgrRaiPuglia : Nella guerra fra clan in corso, il 30 dicembre di due anni fa a perdere la vita fu un'innocente, l'anziana sarta An… -