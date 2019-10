Agrigento | valigia dimenticata crea panico in stazione

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Sofia Dinolfotra i passanti che temevano la presenza di materiale pericoloso dentro il bagagliaio, i poliziotti hanno accertato si trattasse di una dimenticanza e sono riusciti a restituirlo alla proprietaria Attimi diieri nellacentrale diper via di unadi grosse dimensioni abbandonata per diverse ore. Gli iniziali sospetti sulla natura del bagaglio sono poi degenerati in allarmismo scatenando ilfra i passanti. Si temeva che ci fosse dentro del materiale altamente pericoloso. Quellache dava all’occhio, lasciata incustodita nel pieno centro della, ha fatto pensare a qualcosa di serio. Da qui la chiamata alla polizia e l’intervento degli agenti della squadra volante. I poliziotti hanno aperto il bagaglio e hanno scoperto che si trattava semplicemente di una dimenticanza della proprietaria, una turista russa ...

