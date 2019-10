Will & Grace torna ma Megan Mullaly salterà alcuni episodi e si rincorrono voci di

A sorpresa il promo di Will & Grace 11 con news shock per uno dei protagonisti : NBC anticipa la data della première (video) : NBC gioca d'anticipo e rivela la data e il promo di Will & Grace 11. L'undicesima e ultima stagione dell'amata sitcom inizierà prima del previsto, e come svela il video, porta con sé una news scioccante per uno dei protagonisti. Il network del pavone ha annunciato che la serie si sarebbe conclusa nel 2020, dopo averla riportata sul piccolo schermo due anni fa. I produttori esecutivi Max Mutchnick, David Kohan e James Burrows, di ...

HBO sviluppa una serie di Amy Adams e Laura Dern. NBC cancella Sunnyside e anticipa Will & Grace 11 : HBO sviluppa The Most Fun We Ever Had una serie prodotta da Amy Adams e Laura Dern. NBC cancella Sunnyside e anticipa il debutto di Will & Grace 11 (VIDEO) Il passaggio dal cinema alla televisione sta diventando sempre di più una strada trafficatissima. L’ultima notizia in questo campo riguarda una nuova serie che HBO sta sviluppando e che sarà prodotta dalle case di produzione di Amy Adams (Sharp Objects) e Laura Dern (Big Little ...

The Office come Will & Grace? Dubbi sull’ipotesi di un revival per la serie comica con Steve Carell : Nel decennio che più di tutti si va caratterizzando per la produzione di revival, reboot, film celebrativi ed operazioni nostalgia di varia forma e qualità, potrebbe unirsi alla lista dei titoli ripescati dal passato anche quello di The Office. L'ipotesi di un ritorno della celebre sit-com americana con Steve Carell è ben vista da NBC, che non fa mistero della sua disponibilità a metterlo in cantiere quanto prima, ma sono le resistenze del ...

Billie Lourd in Will & Grace 11 per onorare nonna Debbie Reynolds : prime foto dal set : Annunciata qualche settimana fa, Billie Lourd in Will & Grace 11 si mostra nelle prime immagini dal set. L'attrice, ricordiamo, è stata scelta per interpretare la nipote del personaggio che la sua vera nonna, Debbie Reynolds, ha ricoperto nella serie durante la messa in onda originale, dal 1999 al 2006. Secondo i primi dettagli, Billie Lourd in Will & Grace 11 veste i panni di Fiona Adler, nipote di Grace (Debra Messing), figlia della ...

Will & Grace - Billie Lourd nipote di Debbie Reynolds - sarà sua nipote anche nella serie : Billie Lourd, attualmente nel cast di American Horror Story: 1984 al debutto in Italia il prossimo 7 novembre su Fox, ha dato ascolto al proprio cuore e ha accettato di recitare il ruolo della nipote del personaggio interpretato da sua nonna Debbie Reynolds in Will & Grace.Debbie Reynolds, scomparsa il 28 dicembre 2016 ha interpretato Bobbie Adler, mamma di Grace (Debra Messing) in 12 episodi nell'arco del primo ciclo di episodi della ...