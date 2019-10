S&P conferma rating BBB ma crescita “punto debole” Italia

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 26 ottobre 2019) Dopo la chiusura dei mercati e' arrivata la pagella di Standard & Poor's sull'. L'agenzia dihato ila BBB ma l'outlook resta negativo. Dagli economisti di S&P arriva quindi una sostanzialedella valutazione sul creditono e sottolineano che "gli obiettivi di bilancio del governo sono in generale credibili, ma le stime del Pil sono ottimistiche". Faro puntato allache, essendo "debole in termini reali e nominali, rimane il principale rischio a medio termine" per ile i conti pubblici. Per quest'anno S&P prevede che l'economiana cresca dello 0,1% e dello 0,4% nel 2020. "globale, protezionismo e indebolimento della domanda dei principali partner commerciali lascia l'economia piu' dipendente dalla domanda interna che nel recente passato". Secondo S&P, "per il momento, la bassanominale e i ...

