La scuola di Pachino che rischia lo sfratto : la Provincia non paga : L'ex Provincia di Siracusa (oramai Libero consorzio comunale) è in dissesto finanziario, ha debiti a cui non riesce a far fronte, e per centinaia di studenti ora il rischio è di rimanere senza l'edificio scolastico. È quanto sta accadendo nel siracusano, a Pachino, dove l'Istituto di Istruzione secondaria, 'Michelangelo Bartolo', si è visto notificare l'atto di sfratto per morosità dal proprietario della struttura in cui ...