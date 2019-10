Meret | ‘Il paragone con Zoff? Spero di ripercorrere il suo percorso”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 25 ottobre 2019)sulla vittoria contro il Salisburgo: Sicuramente è stata la svolta. Vittoria importantissima per noi, per il prosieguo del percorso in Champions League e per la stagione Alex, portiere del Napoli, che ha salvato più volte la sua porta nelle ultime due vittorie della squadra azzurra contro Verona e Salisburgo, ora si appresta a vivere da ex la sfida contro la Spal.ne ha parlato in esclusiva a Sky Sport. Queste le sue parole: Quella di Salisburgo è la vittoria della svolta? “Sicuramente è stata importantissima per noi, per il prosieguo del percorso in Champions League e per la stagione. È stata una vittoria di umiltà, di sacrificio e di gruppo, anche chi è entrato dalla panchina ha fatto la differenza. Speriamo di continuare così anche nelle prossime partite”. Che significato ha l’abbraccio tra Insigne e Ancelotti? “Sono abbracci ...

