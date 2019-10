Xbox One | UI delle Impostazioni semplificata Insider

Come collegare controller PS4 o Xbox a iPhone o iPad : A partire da iOS 13 e iPadOS 13, Apple consente di connettere il proprio iDevice ai joystick delle due console più popolari presenti sul mercato. Se non conoscete i passaggi da seguire, allora sicuramente questa guida leggi di più...

Darksiders Genesis per PC - Stadia - PS4 e Xbox One ha una data di uscita : THQ Nordic e Airship Syndicate hanno dato il via oggi ai pre-ordini per PC dell'atteso Darksiders Genesis, la prima avventura in stile Diablo nella storia del franchise di Darksiders con cooperativa "da divano" e cooperativa online.Darksiders Genesis presenta il debutto del quarto e ultimo cavaliere - Conflitto - che può combattere al fianco di suo fratello e dei suoi compagni cavalieri nella prima modalità cooperativa per due giocatori di ...

Xbox Scarlett : confermata la compatibilità di tutti i controller Xbox One con la nuova console di Microsoft : Manca ancora un anno all'arrivo delle next-gen di Microsoft e Sony ma, nonostante questo, in rete continuano a spuntare delle interessanti informazioni sulle nuove macchine.Xbox Scarlett è stata confermata in arrivo per le vacanza natalizie del 2020 la scorsa estate, mentre Sony ha comunicato poco fa lo stesso periodo di uscita per PS5, svelando numerose caratteristiche.Ora è Microsoft a fornire qualche dettaglio in più, confermando la piena ...

Need for Speed Heat peserà meno di 24GB su Xbox One : Need For Speed Heat è l'ultimo capitolo della longeva saga di corse targata EA ed in questi giorni gli sviluppatori stanno tirando fuori diverse informazioni da dare in pasto ai fan.Ad esempio spulciando la pagina del gioco sul Microsoft Store sappiamo che il peso della versione Xbox One non sarà troppo esoso e che si aggirerà sui 24GB (23.97 per la precisione). Al momento non abbiamo indizi circa il peso della versione PS4, tuttavia è lecito ...

Un video mette confronto Red Dead Redemption 2 su PC e Xbox One X : Red Dead Redemption 2 uscirà sul PC tra due settimane ed è già arrivato il primo confronto grafico tra questa versione e quella console.Il filmato, mostra il trailer per PC a confronto con quello di Xbox One X, nelle stesse scene e negli stessi ambienti.La compressione del video, in realtà, non permette di giudicare effettivamente la differenza visiva delle texture. Tuttavia, possiamo notare la distanza di visualizzazione migliorata nella ...

Svelato il peso di Star Wars Jedi : Fallen Order per Xbox One : Siamo a circa un mese di distanza dall'uscita di Star Wars Jedi: Fallen Order. Quindi, ora che il gioco sta spuntando negli store, possiamo scoprire con precisione quanta spazio occuperà sui nostri sistemi. Ebbene, sembra che il titolo di Respawn occuperà 43 GB su Xbox One. Molto probabilmente sarà la stessa dimensione su PS4.Con la quantità di grandi titoli in arrivo nei prossimi mesi, sembra proprio che dovremo fare un po' di spazio sulle ...

Star Wars Jedi : Fallen Order presenterà le modalità "Quality" e "Performance" su PS4 Pro e Xbox One X : L'imminente Star Wars Jedi: Fallen Order di Respawn Entertainment è un'importante gioco AAA e, dato questo, è ovvio che tutti si aspetteranno che presenterà alcuni miglioramenti che sfrutteranno gli hardware più potenti di Xbox One X e PS4 Pro. Sarà così, e ora apprendiamo alcuni dettagli su come sarà migliorato il titolo sulle console premium di Sony e Microsoft.Parlando con We Got This Covered, il produttore di Respawn Entertainment Paul ...

The Outer Worlds : Obsidian svela i dettagli su orario di pubblicazione e una mastodontica patch del day one su Xbox One : L'uscita di The Outer Worlds si avvicina a grandi passi e Obsidian ha deciso di preparare i giocatori al giorno del lancio.Lo studio, infatti, ha comunicato l'orario esatto di pubblicazione del gioco e i dettagli sulla patch del day one. Stando a quanto emerso, la versione PC di The Outer Worlds sarà disponibile dalle ore 01:00 CEST del 25 ottobre, attraverso Epic Games Store, Microsoft Windows Store, Xbox Game Pass.Per quanto riguarda le ...

Felix The Reaper - il puzzle game musicale - è disponibile ora per PC - Xbox One - PS4 e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, l'editore Daedalic Entertainment e lo sviluppatore indipendente Kong Orange hanno pubblicato Felix The Reaper, un titolo eccentrico che unisce commedia romantica ad un'avventura puzzle 3D. Con il talento vocale di Sir Patrick Stewart nel ruolo del narratore, Felix The Reaper è uscito oggi su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC Windows e Mac tramite Steam e GOG.com ed è anche disponibile come parte di ...

Farming Simulator 19 Platinum sarà disponibile dal 22 ottobre per PS4 - Xbox One e PC/Mac! : Questa nuova e ricchissima espansione ufficiale verrà rilasciata nelle versioni Platinum Expansion (per chi possiede già Farming Simulator 19) e Platinum Edition (edizione standalone che include anche tutti i contenuti di Farming Simulator 19) Farming Simulator 19 Platinum Expansion/Platinum Edition introdurrà, per la prima volta nel mondo di Farming Simulator, oltre 35 macchinari ...

Gears 5 : la recensione di un ottimo sparatutto per Xbox One e PC : Da Microsoft il nuovo episodio della famosa serie, con un’avvincente campagna ed un completo multiplayer

The Outer Worlds sarà migliorato su Xbox One X e anche su PS4 Pro : Nella giornata di ieri, erano stati comunicati i dettagli sulle versioni "potenziate" di The Outer Worlds per Xbox One X e PS4 Pro.Era stato confermato che il gioco avrebbe ricevuto miglioramenti visivi solamente sulla console di Microsoft, con il 4K supportato solo su Xbox One X.Ora, arriva un aggiornamento chiarificatore di Private Division, che afferma che le dichiarazioni fatte in precedenza dal loro team di pubbliche relazioni erano errate. ...

The Outer Worlds supporterà il 4K solo su Xbox One X e non su PS4 Pro : Mancano pochissimi giorni all'uscita di The Outer Worlds e Private Division, il publisher del gioco, ha dichiarato che il 4K sarà supportato solo su Xbox One X e non su PlayStation 4 Pro.Questa affermazione è sorprendente perché di solito, ogni gioco AAA di prossima uscita possiede miglioramenti su entrambe le piattaforme. Tuttavia c'è un precedente: anche con We Happy Few, titolo di Compulsion Games, il 4K era supportato su Xbox One X, mentre ...

Microsoft annuncia un nuovo sistema per il filtraggio della chat su Xbox One : Microsoft annuncia l’arrivo di nuove opzioni per filtrare i messaggi testuali e in futuro vocali nelle chat Xbox One pubbliche e private, attraverso l’introduzione di un sistema che si prefissa l’obiettivo di combattere il bullismo online. Nuovi filtri per la chat su Xbox One Il nuovo sistema prevede 4 tipologie di filtri che potranno essere selezionati da ciascun giocatore a seconda delle proprie esigenze, e ...