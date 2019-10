Ultimo Direttivo Bce per Mario Draghi Tassi invariati | Qe da novembre

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019)Consigliodella Bce per, che dal 1°consegna la presidenza a Christine Lagarde. Al termine, in un comunicato, Eurotower rende noto di aver lasciato id’interesse: il tasso principale resta fermo allo zero, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,50%. Conferme anche sul fronte della forward guidance, come stabilito a settembre, sparisce il riferimento a una scadenza temporale precisa. “Il consiglio- si legge nel comunicato - si aspetta ora che idi interesse chiave della Bce rimangano all’attuale livello o più bassi finché le prospettive di inflazione non convergeranno robustamente su un livello sufficientemente vicino, ma al di sotto, del 2% e tale convergenza non sia consistentemente riflesse nelle dinamiche inflazionistiche sottostanti”.La ...

