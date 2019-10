Strage di cavalli in un centro di recupero per animali maltrattati | 13 morti in dieci mesi

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Non è stata ancora accertata la causa della morte di tredici, tutti deldidi Tignano, in provincia di Pisa. Esperti anche dagli Usa per scoprire cosa li ha uccisiavvelenati Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/10/24/tredici--in--gli-ultimi-tre-erano-i-piu-sani-di-tutto-il-/Giallo dei:tredici inin undiLuoghi: Pisa Toscana

cettinanicotina : @PoliticaPerJedi @ppe60 Io avrei finito con la strage dei cavalli buoni. Mó ce n'ho uno. Se more mi dó alla pesca del marlin, lontano -