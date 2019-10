Raccordo Anulare | salvata una ragazza che minacciava di lanciarsi da un cavalcavia

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Roma – Ieri unache si era seduta in maniera pericolosa sopra undel, rivolta verso il vuoto oltre le barriere protettive, è stata messa in salvo dagli agenti della Polizia Stradale. Gli agenti della Stradale intervenuti sul posto si sono trovati davanti una scena che lasciava immaginare le intenzioni suicide della. Dopo diverse segnalazioni che informavano della presenza di una persona seduta oltre il parapetto all’altezza del chilometro 27+800 del Gra, sul posto era prontamente intervenuta una pattuglia, inviata dal Centro Operativo. Nonostante lo stato di agitazione della, i poliziotti sono riusciti ad afferrarla e a portarla in sicurezza al termine di una delicata operazione di persuasione. Infine, laè stata affidata al 118 e trasportata presso l’ospedale Sandro Pertini per ulteriori ...

