Francesca Costa sensuale su Instagram

Francesca Costa : “I cori contro me e mio figlio Nicolò Zaniolo allo stadio? Li chiamano sfottò ma gli sfottò sono altri” : Non deve essere stato certo facile per il 20enne centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, domenica scorsa giocare in campo contro la Lazio. Non tanto per la dura lotta agonistica, quanto per il fatto che sono partiti dallo stadio dei cori pesanti contro lui e la bellissima madre, Francesca Costa. La partita è finita con un pareggio, ma un po’ di delusione in Nicolò è rimasta. A raccontare quello che è successo subito dopo ...