Facebook | 10 anni in Italia | breve storia del social network dal 2009 a oggi

Fonte : wired

(Di giovedì 24 ottobre 2019)compie 10(immagine: Gabriele Porro) Il 24 ottobre 2019festeggia il suo decimo compleanno dall’apertura degli uffici in. Mettendo le radici a Milano il, creato da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di università Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, ha influenzato moltissimi utenti. Grazie al solo limite imposto dei 13di età minima per l’iscrizione,ha conquistato fin dall’inizio il pubblico di internet che ha sfruttato la novità per creare una rete di contatti virtuale con amici e conoscenti. Nato come potale dedicato agli studenti,dopo un anno di vita era già cresciuto estendendosi oltre alla vita accademica divenendo poi disponibile per dispositivi mobili nel 2006. Eventi, foto, chat, video,ha permesso in questidi rimanere in contatto con gli amici accorciando le ...

BarillariM5S : Sono passati 6 mesi...0 risposte alle 10 domande sulla sanità da parte di Nicola 'Er saponetta' Zingaretti. Siamo a… - virginiaraggi : Una vittoria dei cittadini: presto la piazza di Corviale diventerà un nuovo spazio a disposizione di tutti. È stato… - virginiaraggi : Ancora qualche giorno per poter presentare domanda per il Servizio Civile Universale, il bando scade il 17 ottobre… -