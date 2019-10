E niente | Xiaomi “vede” tutto smart | ecco il water connesso e servizievole

Ancora problemi tra Xiaomi e Netflix : niente HD per i Redmi Note 8 Pro : A volte capita che alcuni smartphone non riescano a riprodurre contenuti video di servizi a pagamento in versione HD. Nonostante il dispositivo supporti tale qualità e anche se la connessione è abbastanza potente da permettere ben altro, i video risultano avere una qualità bassa. Tale inconveniente è dovuto al DRM. Ci sono alcuni produttori di […] L'articolo Ancora problemi tra Xiaomi e Netflix: niente HD per i Redmi Note 8 Pro proviene ...