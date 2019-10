Dal 4 novembre Rai Play con una veste completamente nuova

Bambini - Dispositivi antiabbandono obbligatori Dal 7 novembre : Il 7 novembre scatterà lobbligo di utilizzo in auto dei cosiddetti Dispositivi antiabbandono. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di oggi del decreto ministeriale che ne disciplina le caratteristiche tecniche, e che, come prassi, entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, si conclude liter normativo iniziato un anno e mezzo fa con lobiettivo di dotare lItalia, prima nazione al mondo, di una norma che evitasse la morte di ...

Lucca Comics - la rassegna dedicata ai fumetti Dal 30 ottobre al 3 novembre : Lucca Comics 2019, ultime chiamate: con un’edizione “monstre”, da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre, tutti i giorni e per tutto il giorno, la cinquantatreesima edizione del Festival Internazionale del Fumetto, Cinema d’Animazione, Illustrazione, Gioco e Serie tv è di nuovo pronta al via. Animerà il borgo storico della cittadina per antonomasia più fumettistica d’Italia. E dunque aspetta creatori di mondi, sognatori di realtà e poeti di ...

Oroscopo Dal 28 ottobre al 3novembre : stelle favorevoli per il Cancro - Sagittario stanco : L'Oroscopo dal 28 ottobre al 3 novembre apre le porte ad una settimana ricca di eventi. ottobre volge al termine e lascia il posto ad un promettente mese di novembre. Si riparte con il novilunio che conferisce una forte corrente energetica a ciascun segno zodiacale. Le scorse settimane sono state fiacche e prive di contenuto, ma ora tutto cambia. Qualcuno riscoprirà la passione sotto le lenzuola, qualcun altro avrà maggiore sprint lavorativo e ...

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate Dal 28 Ottobre al 3 Novembre 2019 : Telmo Rapisce Lucia! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 28 Ottobre a domenica 3 Novembre 2019: Telmo Rapisce Lucia e le dichiara il suo amore! Poi, finisce nei guai! Anticipazioni Una Vita: Telmo scopre da Jimeno Batan tutta la verità su Samuel! Poi, Rapisce Lucia e le confessa il suo amore per lei! La ragazza sviene e si ritrova senza vestiti accanto a lui! Fabiana scopre che Higinio e Maria sono amanti. Servante sta malissimo e Ramon fa di tutto per ...

Oroscopo settimanale Dal 28 ottobre al 3 novembre : chiarimenti per Acquario - Pesci emotivo : L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre prevede un Gemelli alla ricerca di nuovi amori, mentre il Cancro potrebbe perdere la pazienza. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi ha stretto dei legami saldi in amore potrà sentirsi maggiormente forte e sicuro. Le coppie che hanno dei progetti da tempo, potranno programmarli senza problemi. Chi ha fatto una proposta in ambito ...

Concorso pubblico 2.329 funzionari giudiziari - prove preselettive Dal 12 al 18 novembre : Il Ministero della Giustizia ha pubblicato il diario e le informazioni relative allo svolgimento delle prove preselettive del Concorso per 2.329 funzionari giudiziari, da inquadrare nell’Area funzionale terza, Fascia economica F1. Il Concorso a tempo indeterminato per titoli ed esami si preannuncia uno dei più ambiti considerato che il numero dei candidati che ha presentato domanda ammonta a 115.769 persone. prove preliminari e ulteriori ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni e trame puntate Dal 27 ottobre al 2 novembre 2019 : anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 27 ottobre a sabato 2 novembre 2019: Denise, Joshua e Robert trovano un indizio e decidono di mettersi personalmente alla ricerca di Eva e Christoph. Riusciranno a trovare i loro cari prima che sia troppo tardi? Werner non intende lasciarsi ulteriormente ricattare da Annabelle ed elabora un piano insieme ad André. Purtroppo per lui, però, la Sullivan riesce a metterlo con le ...

Una Vita - spoiler al 2 novembre : Ursula mette in guardia Lucia Dall'Alday : Nuovo spazio incentrato sullo sceneggiato di origini iberiche Una Vita, che continua ad arricchirsi di avvenimenti inaspettati. Dagli spoiler degli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo italiano dal 26 ottobre al 2 novembre, si evince che Ursula Dicenta, dopo aver visto Telmo Martinez fare il possibile per far allontanare Lucia Alvarado da Samuel Alday, deciderà d'intromettersi. L’ex governante, non appena vedrà il sacerdote ...

Dal 7 novembre torna Adriano Celentano : ci saranno anche Paolo Bonolis e Maria De Filippi : Adrian torna in onda. La serie animata ideata da Adriano Celentano descrive in un futuro apocalittico. Il format è stato

Timvision - accordo con la Figc : Dal 2 novembre sulla tv di Tim arriva tutto il calcio femminile : Una novità che riguarda televisione e sport: Timvision e Figc rafforzano la loro partnership ampliando l'offerta sportiva di contenuti della TV di TIM e allargano la sponsorizzazione al calcio femminile. Grazie a questo accordo Timvision diventa Title Sponsor del Campionato di Serie A femminile e de

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate Dal 28 ottobre al 1° novembre 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre 2019: Niko e Susanna sono pronti a difendere Diego, mentre Raffaele teme l’esito dei riscontri datti sull’auto del figlio (e che potrebbero rivelarsi decisivi). Un ricordo improvviso, però, potrebbe cambiare il corso degli eventi. Marina e Fabrizio sono sempre più uniti e in sintonia, grazie all’involontario aiuto di Alberto. Gli ...

Il paradiso delle signore 4 - anticipazioni puntate Dal 28 ottobre al 1° novembre 2019 : anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre 2019: Vittorio pensa ad una nuova collezione di abiti a marchio paradiso e incarica Gabriella, che però teme di non essere all’altezza. Rocco cerca disperatamente di adeguarsi allo stile di vita milanese, ma la sua natura di uomo del sud gli crea molti problemi. Riccardo e Nicoletta si danno appuntamento per vedersi di nascosto, ma ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate Dal 28 Ottobre al 3 Novembre 2019 : Antolina Lascia Puente Viejo! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 28 Ottobre a domenica 3 Novembre 2019: Elsa ha una brutta malattia. Antolina parte. Severo e una bomba Anticipazioni Il Segreto: ricattata da suo marito in merito alla morte di Jesus, Antolina Lascia il quartiere tra l’incredulità generale! Marchena dimostra di essere un complice di Francisca, mentre Zabaleta conferma che Elsa sta molto male. Severo pianifica un attentato, mentre Fernando ...