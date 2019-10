Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 24 ottobre 2019) In Italia l’occultamento delle poste dihanno spesso raggiunto punte di fraudolenta “creatività finanziaria” difficili da immaginare altrove nel mondo: dalla “botola” per occultare i documenti segreti di Geminaallo “scanner” per certificare liquidità inesistente di

fisco24_info : Da Parmalat fino a Bio-On, i trucchi all’italiana sugli attivi di bilancio e le colpe dei revisori: In Italia l’occ… - lorenzhaus : @giuslit @laquilaabruzzo Mah... rileggiti le tangenti del periodo Mani Pulite di Eni, Parmalat, Montedison... cer… -