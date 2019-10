Come vanno le vendite di smartphone Samsung e Apple? Ecco un report completo

Belen vola alle Maldive con Stefano De Martino : ‘Le cose vanno Come devono andare’ : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più felici che mai. I due in questi giorni sono vola ti alle Maldive , per regalarsi un breve periodo di vacanze. La coppia da quando si è ritrovata ha come parola d’ordine il termine ‘inseparabile’. Anche se per qualche anno la Rodriguez è stata insieme ad Andrea Iannone, mentre Stefano si è visto accostare vari flirt, i due hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. A fare da collante, ci ha pensato ...

Termina il banchetto di nozze e quando gli sposi vanno a saldare - scoppia la lite per Come dividersi il conto - l’epilogo è assurdo : Una coppia di sposi ha trascorso il giorno più bello della loro vita in compagnia di parenti e amici che hanno festeggiato la coppia e augurato loro ogni bene. La cerimonia è finita, è Terminato anche il banchetto e gli sposi si sono diretti verso la cassa per saldare il conto. E, a questo punto, è accaduto l’imprevedibile. I due neo sposi hanno iniziato a litigare con toni moto accesi per come dovevano dividersi il conto. All’inizio la lite ...