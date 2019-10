Cile nel caos | saccheggi e disordini | tra i morti anche un bimbo di 4 anni Cosa sta

Quindici morti nelle proteste in Cile - migliaia di feriti. Amnesty a Pinera : "Rispetti i diritti umani" : Continuano disordini e gravi incidenti fra manifestanti e la polizia in Cile. Gravissimo il bilancio: 15 morti e 2.643 feriti.I tre decessi che si sono aggiunti a quelli già conosciuti, ha aggiunto Ubilla, sono avvenuti a La Serena, a Coquimbo e lungo la statale ‘5 Sur’.Il sottosegretario ha sottolineato che, rispetto a quello che succede nel Paese, questo bilancio rappresenta una “conseguenza drammatica”.Comunque, ...

Cile - 15 morti nelle proteste contro il carovita : in un video poliziotti trascinano manifestante ferito nel furgone : È salito a 15 il numero dei morti nelle manifestazioni in Cile, scoppiate venerdì scorso per protestare contro l’aumento del prezzo del biglietto dell’autobus. Lo ha reso noto il sottosegretario all’Interno, Rodrigo Ubilla, precisando che il dato si riferisce alle manifestazioni avvenute in tutto il Paese. I feriti tra i civili sono 77, di cui alcuni in modo grave. Da giorni sui social network circolano decine di video delle ...

Andrea Marcucci - infiltrato di Renzi nel Pd : "DiffiCile alleanza con il M5s. Conte candidato? Direi di no..." : Per molti Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato, è una delle Quinte Colonne che Matteo Renzi ha lasciato al Nazareno a presidiare il suo ex partito e condizionarne le politiche. E la sua intervista al Corriere della Sera sembra confermarlo, mettendo in dubbio la linea strategica del segretari

Cile nel caos per il caro vita - almeno 11 morti. Il presidente : “Siamo in guerra contro un nemico potente” : E' di almeno 11 morti il bilancio delle proteste in Cile, secondo quanto confermato dalle autorità di Santiago dopo tre giorni di tumulti e saccheggi a causa dell'annuncio di nuovi rincari e per l'elevato costo della vita. "Siamo in guerra contro un nemico potente, implacabile, che non rispetta niente e nessuno e che è pronto a usare la violenza e la delinquenza senza alcun limite", ha dichiarato il presidente Sebastian Pinera, accusato a sua ...

Dal Cile a Barcellona - nel mondo si alza la protesta : CileCileCileCileCileCileCileEcuadorEcuadorLibanoHaitiHaitiHaitiHong KongHong KongHong KongHong KongHong KongHong KongBarcellonaBarcellonaBarcellonaBarcellonaLe foto della gallery in alto sono state tutte scattate negli ultimi quattro giorni e vengono da ogni parte del mondo. Dal Cile a Hong Kong, dalle strade di Barcellona a quelle del Libano. Cile Da Santiago alle altre città dello stato sudamericano. Ovunque è stato esteso lo stato di ...

Cile - 3 morti nelle proteste : carri armati e coprifuoco a Santiago. Non accadeva dai tempi di Pinochet : Nemmeno l’intervento dei militari è riuscito a placare la rabbia popolare innescata dall'aumento dei prezzi dei biglietti della metropolitana

Cile - scontri e proteste : esercito proclama coprifuoco totale. 3 morti - in fiamme sede Enel : La capitale Cilena è nel caos per una mobilitazione contro l'aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana (poi sospesi dal presidente Piñera). Trasporti fermi, escalation di violenze nelle ultime 24 ore: "300 arresti, centinaia di feriti". Piñera dichiara stato di emergenza, l'esercito pattuglia le strade.Continua a leggere

Cile - proteste contro gli aumenti nel settore trasporti. Palazzo Enel a Santiago incendiato e distrutto. Dichiarato stato d’emergenza : Il Cile tenuto in scacco dalle proteste di piazza. Dal 14 ottobre centinaia di giovani sono scesi in strada e hanno assalito diverse stazioni di Santiago per manifestare contro l’aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana, con almeno 16 dipendenti che sono rimasti feriti. Nella tarda serata del 18 ottobre, nel centro della capitale il Palazzo dell’Enel è stato incendiato: ad appiccare le fiamme sono stati alcuni sconosciuti saliti al ...

