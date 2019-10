Alzheimer | farmaco sperimentale che frena il declino

Fonte : dilei

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Nella lotta contro l’potrebbe far presto la sua comparsa un’arma in più. L’azienda farmaceutica Biogen sta infatti per richiedere alla FDA l’autorizzazione per l’utilizzo delAducanumab. Quando lo si nomina, si inquadra un anticorpo in grado di agire in maniera diretta contro la proteina tossica beta-amiloide, considerata da sempre tra le principali responsabili del morbo di. L’annuncio è stato diramato dall’azienda stessa che, con questa ufficializzazione, attua un vero e proprio cambio di passo. Biogen aveva infatti chiuso in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto il trial clinico incentrato su Aducanumab. Motivo? I risultati non sufficientemente soddisfacenti. Le cose sono ora diverse in quanto, a seguito dell’avvio di un processo di analisi dei dati ottenuti dal suddetto trial, ...

