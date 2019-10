Allerta meteo arancione in Liguria | Lombardia | Piemonte e Toscana

AAllerta meteo arancione in Liguria - Lombardia - Piemonte e Toscana : Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per oggi un avviso di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su Liguria, gran parte della Lombardia, Piemonte e Toscana (LE PREVISIONI). Ma la nuova perturbazione, proveniente dalla Spagna, oltre che il nord-ovest del Paese, già colpito dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi, toccherà anche le regioni centrali tirreniche e la Sicilia. Diverse scuole rimarranno chiuse in ...

Allerta meteo per oggi in nove regioni - allarme arancione per Liguria - Lombardia - Piemonte e Toscana - si prevedono abbondanti piogge e rischio alluvioni - scuole chiuse in alcuni comuni : Sono in totale nove le regioni dove la Protezione Civile, per l’arrivo di una perturbazione dalla Spagna e dalle isole baleari, ha diramato l’Allerta meteo. In alcune regioni la situazione può diventare di una certa pericolosità per la possibilità di abbondanti piogge con rischio alluvione. Le regioni dove già dalle prime ore di oggi si sta abbattendo il maltempo sono la Liguria, la Lombardia, il Piemonte e la ...

Maltempo Piemonte - nuova Allerta meteo : i consigli delle Ferrovie : La nuova ondata di Maltempo che sta per abbattersi sul nord ovest dell’Italia e, in particolare, su Piemonte e Liguria, rischia di causare qualche disagio a chi viaggia in treno. Per questo motivo, Ferrovie dello Stato consiglia, prima di mettersi in viaggio, di registrarsi al servizio smart caring tramite app Trenitalia per ricevere in tempo reale info sul proprio treno e sulla circolazione ferroviaria. E’ inoltre possibile ...

Maltempo - scuole chiuse giovedì 24 ottobre per Allerta meteo : l’elenco regione per regione : Dove resteranno chiuse le scuole domani, giovedì 24 ottobre, per Maltempo? La Protezione civile ha diramato allerta arancione per piogge torrenziali e temporali su alcune regioni del Centro Nord, dove molti comuni hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, in particolare in Liguria, Piemonte e Toscana: ecco l'elenco aggiornato di tutte le città.Continua a leggere

La Spezia. Allerta meteo : chiuse tutte le scuole sul territorio comunale : In merito allo stato di Allerta arancione emanato dalla Regione Liguria e in vigore dalla mezzanotte alle 18 di giovedì

Diramata l'Allerta meteo : giovedì di maltempo - nove regioni in allarme : Le previsioni meteo sono concordi: rovesci e temporali di forte intensità in arrivo sull'Italia: allerta arancione su...

Meteo - il maltempo si sposta in Lazio : «Allerta massima. Previste grandinate e bombe d'acqua» : Emergenza maltempo per giovedì 24 ottobre in Lazio. Ecco tutte le previsioni Meteo. «Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso...

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : nuovo intenso peggioramento sull'Italia : Nella giornata di domani il vortice ciclonico che da giorni interessa l'Europa occidentale, raggiungerà le zone occidentali della nostra penisola, apportando un marcato peggioramento atmosferico su...

Allerta meteo Lombardia : piogge e temporali fino a venerdì - a Milano attivato il Coc : In queste ore, il riavvicinamento verso il Mediterraneo di una struttura depressionaria, attualmente centrata sulla Penisola Iberica, sta gradualmente convogliando sulla Lombardia un flusso umido dai quadranti meridionali in quota e dai quadranti orientali nei bassi strati. Il Servizio idroMeteorologico di Arpa Lombardia, segnala che fin dalle prime ore di domani sono previste precipitazioni a partire dai settori occidentali, in estensione nel ...

Allerta meteo - pesante maltempo in arrivo in molte regioni : scuole chiuse domani 24 Ottobre in diversi comuni [ELENCO AGGIORNATO] : Il maltempo non dà tregua e, dopo l’emergenza che ha interessato il Nord/Ovest Italia nei giorni scorsi, per la giornata di domani, giovedì 24 Ottobre, la Protezione Civile ha emesso un nuovo pesante bollettino di Allerta Meteo. Si prevedono piogge e maltempo in diverse regioni, tra cui Lombardia, Liguria, Piemonte e Toscana. Sono in molti dunque, a scopo precauzionale, i comuni che stanno optando per mantenere le scuole chiuse per la ...

Allerta meteo Lazio : temporali in arrivo da domani per 24 ore : ”Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dalla mattinata di domani, giovedì 24 ottobre e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. “I fenomeni ...

Allerta meteo - rischio alluvioni : pesantissimo avviso della protezione - “maltempo estremo - vite umane a rischio” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una depressione, centrata tra la penisola iberica e le Baleari, nel suo movimento verso la Sardegna determinerà, dalla serata di oggi, una nuova fase di maltempo, che coinvolgerà prima i settori più occidentale del nostro paese e poi le regioni tirreniche centrali e la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Allerta meteo - ipotesi scuole chiuse a Roma per giovedì 24 Ottobre : ecco perchè sarebbe l’ennesima scelta sbagliata : Sono ore concitate a Roma per l’Allerta Meteo che potrebbe portare il Comune e il sindaco Raggi a disporre il provvedimento di chiusura delle scuole per la giornata di domani, giovedì 24 Ottobre. In realtà sarebbe l’ennesima scelta sbagliata, perchè domani a Roma non solo non pioverà per tutta la mattinata e anche nel primo pomeriggio, ma splenderà il sole e farà anche caldo, con temperature fino a +26°C nelle ore centrali della ...

Allerta meteo Toscana : domani 24 Ottobre scuole chiuse in provincia di Grosseto e Livorno : scuole chiuse domani in diversi Comuni delle province di Grosseto e di Livorno per l’Allerta Meteo di colore arancione diramata dalla Regione Toscana, dalle 10 fino alla mezzanotte, che interessa le zone della Maremma, la Val di Cornia e le isole dell’arcipelago. Nel Grossetano rimarranno chiuse le scuole a Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Orbetello, Pitigliano e Sorano. Nel Livornese scuole chiuse a Piombino e nel comune di ...